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Гинцбург рассказал о влиянии вакцины от COVID на беременных

13:27, 20 июня 2021
Александр Гинцбург Александр Гинцбург Фото: РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вакцинация от коронавируса повлияет на беременных. Он отметил, что угрозы никакой нет, а вот польза — весьма внушительная, пишет РИА Новости.

В разговоре с журналистами специалист заметил, что вакцинация защищает не только будущих рожениц, но и их плод. Таким образом, если будущая мама вакцинируется, защиту от вируса также получит и ребёнок.

В России за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 5 316 826.

Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что организация может отстранять от работы сотрудника, который не сделал обязательную прививку против коронавируса по эпидемиологическим показаниям.

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