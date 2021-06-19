Гинцбург рассказал о влиянии вакцины от COVID на беременных

https://static.news.ru/photo/081792c6-d1b4-11eb-bc89-96000091f725_660.jpg Александр Гинцбург Фото: РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вакцинация от коронавируса повлияет на беременных. Он отметил, что угрозы никакой нет, а вот польза — весьма внушительная, пишет РИА Новости.

В разговоре с журналистами специалист заметил , что вакцинация защищает не только будущих рожениц, но и их плод. Таким образом, если будущая мама вакцинируется, защиту от вируса также получит и ребёнок.

В России за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 5 316 826.

Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что организация может отстранять от работы сотрудника, который не сделал обязательную прививку против коронавируса по эпидемиологическим показаниям.