Гинцбург рассказал о влиянии вакцины от COVID на беременных

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как вакцинация от коронавируса повлияет на беременных. Он отметил, что угрозы никакой нет, а вот польза — весьма внушительная, пишет РИА Новости.
В разговоре с журналистами специалист
В России за минувшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составило 5 316 826.
Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что организация может отстранять от работы сотрудника, который не сделал обязательную прививку против коронавируса по эпидемиологическим показаниям.