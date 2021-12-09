Гинцбург рассказал, изменят ли «Спутник V» под «омикрон»-штамм

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что решение об изменении формулы вакцины от коронавируса «Спутник V» под новый штамм вируса «омикрон» будет принято через две недели. Это произойдёт после проведения тестов по выделению самого вируса, рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Идёт работа по выделению самого вируса. Через две недели мы примерно будем знать ответы на этот вопрос. И тогда будет приниматься осознанное научно обоснованное решение, надо что-то менять или нет, — сказал специалист.

Эксперт выразил надежду, что препарат и в своей изначальной формуле будет способен противостоять новой мутации вируса. Гинцбург подчеркнул, что на сегодняшний день «Спутник V» даёт наибольший спектр вируснейтрализующих антител из всех существующих в мире вакцин.

Это уже хорошо доказано не только опытом применения в нашей стране, но и в тех странах, в которых одновременно применяется несколько вакцинных препаратов, в том числе и «Спутник V», — добавил директор центра им. Гамалеи.

Ранее сообщалось, что новый штамм COVID-19 «омикрон» распространяется в четыре раза активнее, чем вариант «дельта». С ним плохо справляется иммунитет. Однако сама болезнь протекает в лёгкой форме, показало исследование японских учёных.