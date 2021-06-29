Гинцбург рассказал, чем опасна лёгкая форма COVID при индийском штамме

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об опасности лёгкой формы заболевания коронавирусом при индийском штамме, иначе именуемом «дельтой», передаёт ТАСС.

Это заболевание очень коварное, и просто переболеть в лёгкой форме — это не значит защититься от этого заболевания, — предупредил Гинцбург.

Он заметил, что заболевание впоследствии может дать тяжёлые осложнения. При другом варианте развития событий лёгкая форма перетекает в тяжёлую. Директор НИЦ им. Гамалеи также добавил, что порядка 90% новых случаев заражения инфекцией в России — это индийский штамм COVID-19.

Ранее Гинцбург сообщил, что летальность от коронавируса может вырасти с 1–2% до 5–10%, в том числе из-за постоянных мутаций.