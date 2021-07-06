Гинцбург рассказал, чем можно прививаться ВИЧ-инфицированным

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, чем можно прививаться людям с положительным ВИЧ-статусом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам специалиста, в состоянии ремиссии привиться можно «Спутником V».

Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 <...>, то он нормальный человек, его надо вакцинировать, — сказал Гинцбург.

Эксперт также объяснил, почему таким пациентам могли отказывать в вакцинации. Он заметил, что это «безграмотность». Отказывать людям в прививке от коронавируса нельзя.

Тем не менее если человек действительно находится в тяжёлом состоянии, то прививать его всё-таки не стоит. Для начала нужно снизить вирусную нагрузку и только потом вакцинироваться. Гинцбург уточнил, что это займёт какое-то время, но такая тактика тоже имеет место.

Ранее россияне, заражённые ВИЧ, пожаловались министру здравоохранения Михаилу Мурашко, что им отказывают при попытке пройти вакцинацию от коронавируса.