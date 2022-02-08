Гинцбург прокомментировал ход исследования назальной вакцины против COVID

Клинические исследования интраназальной формы вакцины «Спутник V» проходят успешно. Сейчас обсуждается возможность сокращения их сроков, чтобы как можно быстрее начать её применение, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Надеемся, что в течение двух с половиной — трёх месяцев эти исследования закончатся, — отметил он.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что назальная вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет меньше побочных эффектов и формирует иммунитет в полости носоглотки, особенно уязвимой для вируса. Он также посоветовал привиться обоими видами вакцин — как назальной, так и в форме инъекции.

До этого директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об окончании испытаний назальной вакцины от коронавируса в России в течение двух — двух с половиной месяцев. По словам Гинцбурга, в случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение. Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.

Также сообщалось, что назальная вакцина против коронавируса будет применяться для ревакцинации после завершения клинических исследований и регистрации.