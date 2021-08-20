Гинцбург призвал российских студентов привиться от COVID-19 до учёбы

Российских студентов призвали привиться от коронавируса до начала учебного года. С такой просьбой выступил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

В коллективе молодых людей, которые активно общаются между собой, общаются в аудиториях, где много людей сразу присутствуют и дышат одним и тем же воздухом в течение многих часов, вакцинация просто необходима, — заявил Гинцбург.

Он также добавил, что если бы он был на месте студентов, то обязательно привился бы, только так, по мнению учёного, можно избежать очередных вспышек.

Ранее сингапурские учёные доказали возможность создания универсальной вакцины против всех видов коронавируса. Специалисты проанализировали спектр антител, выработавшийся после прививки против COVID-19 у тех, кто перенёс в 2003 году атипичную пневмонию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1.

Как известно, этот вирус также относится к группе сарбековирусов. Поэтому исследователи предположили, что вакцина от COVID-19 типа Pfizer-BioNTech может быть эффективна против всех патогенов этой группы.