Гинцбург: привитые «Спутником» матери передают антитела от COVID младенцам
Александр Чеков
Александр Чеков
13:41, 15 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Кормящая грудью женщина, привитая вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», может передать полученные антитела новорождённому, убеждён глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приводит The Manila Times. Он посоветовал беременным вакцинироваться на 22-й неделе.
Мы настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию «Спутником», потому что тогда новорождённый в возрасте от нуля до шести месяцев будет защищён как минимум от заражения тяжёлыми случаями коронавируса с молоком привитой матери, — отметил учёный.
Также он рассказал, что клинические испытания демонcтрируют эффективность этих вакцин и на других cроках беременности.
Ранее сообщалось, что младенцы женщин, которые в процессе беременности перенесли коронавирус, рождаются с заниженными на один-два балла показателями шкалы Апгара, с помощью которой врачи оценивают состояние малыша. Такие дети рождаются более вялыми и более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям.
Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал сделать прививку от коронавируса беременным женщинам. По его словам, они подвержены большему риску в случае заражения «омикрон»-штаммом.