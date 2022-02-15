Гинцбург: привитые «Спутником» матери передают антитела от COVID младенцам

Кормящая грудью женщина, привитая вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», может передать полученные антитела новорождённому, убеждён глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приводит The Manila Times. Он посоветовал беременным вакцинироваться на 22-й неделе.

Мы настоятельно рекомендуем всем пройти вакцинацию «Спутником», потому что тогда новорождённый в возрасте от нуля до шести месяцев будет защищён как минимум от заражения тяжёлыми случаями коронавируса с молоком привитой матери, — отметил учёный.

Также он рассказал, что клинические испытания демонcтрируют эффективность этих вакцин и на других cроках беременности.

Ранее сообщалось, что младенцы женщин, которые в процессе беременности перенесли коронавирус, рождаются с заниженными на один-два балла показателями шкалы Апгара, с помощью которой врачи оценивают состояние малыша. Такие дети рождаются более вялыми и более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям.

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко порекомендовал сделать прививку от коронавируса беременным женщинам. По его словам, они подвержены большему риску в случае заражения «омикрон»-штаммом.