Гинцбург предрёк новые волны ковида каждые три месяца без вакцинации

Новые волны пандемии коронавируса будут повторяться каждые три месяца, если Россия не достигнет нужного уровня коллективного иммунитета в кратчайшие сроки. Этот способ борьбы с пандемией указан во всех учебниках эпидемиологии, заявил ТАСС директор Национального исследовательского института имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт подчеркнул , что при вакцинации 70% жителей пандемия начнёт затухать сама, тогда как отказ от вакцинации даст обратный эффект. Эту ситуацию не изменит ни введение QR-кодов, ни регулярные локдауны.

Если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая, — заявил Гинцбург.

Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что к февралю 2022 года в Европе могут умереть ещё полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не поменяется. Ухудшение эпидемиологической ситуации происходит из-за того, что в половине стран региона застопорилась вакцинация. По его словам, об окончании пандемии коронавирусной инфекции можно будет говорить после того, как система здравоохранения во всех странах перестанет испытывать перегрузки.