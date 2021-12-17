Гинцбург: пока нет необходимости обновлять «Спутник V»

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что партия вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть бесплатно передана в страны Африки. По данным фонда, данный препарат эффективен против «омикрон»-штамма коронавируса, защищает от тяжёлых случаев течения болезни и госпитализации.

Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идёт очень большая эпидемия «омикрона», — заявил Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина. В РФПИ также отмечают, что...