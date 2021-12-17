Гинцбург: пока нет необходимости обновлять «Спутник V»
Ксения Голуб
Ксения Голуб
15:20, 19 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что на сегодняшний день необходимости обновлять вакцину «Спутник V» нет. Однако пока говорить о том, что будет дальше сложно, в случае потребности есть возможность в течение пары недель обновить препарат, сообщил Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».
Такой проблемы для тех, кто использует „Спутник V“, как необходимость замены вакцинного штамма, в настоящее время точно не стоит. Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель, — подчеркнул глава центра.