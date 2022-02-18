Гинцбург объяснил совместное применение назальной вакцины и «Спутника V»

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Россия готова привить всех прибывших на её территорию граждан непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.. По её словам, которые приводит ТАСС, вакцины для этого вполне достаточно.

Мы готовы вакцинировать, мы с министром здравоохранения Михаилом Мурашко ещ` раз обсудим. Запаса вакцины достаточно и в Ростовской области, запас достаточный на федеральных базах, так что мы это обеспечим мгновенно,...