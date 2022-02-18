Гинцбург объяснил совместное применение назальной вакцины и «Спутника V»
Гинцбург: назальная вакцина от COVID пока не доказала свою эффективность и требует укол «Спутником V»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
09:52, 19 февраля 2022
Александр ГинцбургФото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press
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Глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от коронавируса пока ещё не доказала свою эффективность на 100%. Поэтому специалисты рекомендуют совместно с этим препаратом прививаться ещё и «Спутником V», пишет РИА Новости.
Когда мы в результате большой статистки узнаём, что назальная вакцина защищает на 100%, то тогда и укол «Спутника V» не нужен будет, а если мы поймём, что она защищает на 70–80%, то нужно будет делать и то, и другое, — пояснил эксперт.
Разрешение на клинические испытания назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи, Минздрав дал в октябре 2021 года.
Испытания вакцины должны завершиться в течение 2–2,5 месяца. В случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её, начнётся массовое производство и применение.
Ранее директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальные вакцины, в том числе и от коронавируса, могут быть опаснее внутримышечных, так как способны «задеть» жизненно важные органы.