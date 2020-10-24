Гинцбург объяснил снижение антител через 2-3 месяца после прививки от COVID

https://static.news.ru/photo/fba0f1a8-179c-11eb-ba34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение уровня антител через 2-3 месяца после вакцинации от коронавируса является нормальным явлением. Их повторный синтез будет обеспечен сформированным клеточным иммунитетом в ответ на вирус. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, через 2-3 месяца синтез антител выключается и их количество может опуститься до нулевого уровня. Такой показатель не свидетельствует о том, что организм перестал быть защищённым от коронавируса.

Образуются клетки памяти — это те клетки, которые при повторной встрече с тем же возбудителем или же тем же антигеном в виде вакцинного препарата уже синтезируют нужное защитное количество антител не в течение 2-3 недель, а буквально за 3-4 дня, — заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что понижение уровня антител не должно беспокоить тех, кто привился.

Вакцина «Спутник V» была создана по принципу вакцины против Эболы. Клеточный иммунитет должен сохраниться в течение двух лет, отметил Гинцбург. Академик также рассказал, что со следующей недели будет увеличено число площадок для производства вакцины для гражданского оборота.

Надо сейчас активно вакцинироваться, потому что вакцина нисколько не влияет на уменьшение защитных свойств нашего организма, а наоборот, создаёт хороший защитный барьер против данного возбудителя, — подчеркнул специалист.

По его словам, у привитого человека может появиться перекрёстный иммунитет к другим коронавирусам, а также к ОРВИ. Гинцбург отметил необходимость вакцинирования от гриппа и пневмококка. По его словам, прививки можно делать с интервалом в две-три недели. Академик подчеркнул, что каждому, кто следит за своим здоровьем, важно привиться этими тремя вакцинами.

Как писал NEWS.ru, самыми неприятными побочными эффектами от вакцины «Спутник V» является головная боль, ломота в мышцах и повышенная температура.