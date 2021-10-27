Гинцбург объяснил, почему надо прививаться беременным и кормящим грудью

Минздрав России разрешил беременным и кормящим грудью россиянкам прививаться от коронавируса «Спутником V», так как больше противопоказаний к этому нет. Более того, новорождённый ребёнок может защититься от COVID только с помощью антител, содержащихся в молоке матери, объяснил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Народными Новостями».

Вакцинация необходима для защиты детей с момента рождения до шести месяцев. Когда у детей ещё не сформировалась собственная иммунная система, единственная защита — это антитела, которые поступают с молоком матери, — пояснил Гинцбург.

Он подчеркнул: чтобы наиболее эффективно защитить новорождённого от коронавируса, следует сделать прививку ещё на стадии планирования. Вакцинация при беременности также обеспечит надёжную защиту малышу. Подобные рекомендации применимы ко всем инфекционным заболеваниям, входящим в национальный календарь прививок, уверяет Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса, включая «дельту».