Гинцбург объяснил, почему надо прививаться беременным и кормящим грудью
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:28, 28 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Минздрав России разрешил беременным и кормящим грудью россиянкам прививаться от коронавируса «Спутником V», так как больше противопоказаний к этому нет. Более того, новорождённый ребёнок может защититься от COVID только с помощью антител, содержащихся в молоке матери, объяснил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с «Народными Новостями».
Вакцинация необходима для защиты детей с момента рождения до шести месяцев. Когда у детей ещё не сформировалась собственная иммунная система, единственная защита — это антитела, которые поступают с молоком матери, — пояснил Гинцбург.
Он подчеркнул: чтобы наиболее эффективно защитить новорождённого от коронавируса, следует сделать прививку ещё на стадии планирования. Вакцинация при беременности также обеспечит надёжную защиту малышу. Подобные рекомендации применимы ко всем инфекционным заболеваниям, входящим в национальный календарь прививок, уверяет Гинцбург.
Ранее Александр Гинцбург сообщил, что российская вакцина «Спутник V» защищает от всех штаммов коронавируса, включая «дельту».