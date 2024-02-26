Гинцбург объяснил неприятие организмом человека ряда вакцин от COVID-19 Академик Гинцбург: организм человека воспринимает мРНК-вакцины как инородные

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Результаты исследований, которые выявили связь между зарубежными мРНК-вакцинами от коронавируса и высоким риском осложнений, ожидаемы, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, которые приводит РБК, это связано с тем, что такие препараты воспринимаются организмом как инородная информация. Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna.

Матричная РНК, когда ее вводят в организм человека, в силу эволюционных особенностей наших с вами клеток воспринимается как чужеродная информация, вирусная, которую надо уничтожить, — пояснил Гинцбург.

Ранее врач Денис Иванов предупреждал, что вместе с новой волной коронавируса грядет и третья волна последствий вакцинации. По его словам, у людей, вакцинированных иностранными препаратами от COVID-19 — Moderna, Pfizer, AstraZeneca — могут появиться аутоиммунные заболевания.

До этого профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что абсолютно безопасных вакцин не существует, но неприятные побочные эффекты от западных антиковидных препаратов являются приемлемыми. Он подчеркнул, что любая вакцинация связана с определенным риском осложнений. При этом, по словам ученого, решение о применении вакцины принимают, если от нее больше пользы, чем вреда.