Гинцбург обозначил промежутки ревакцинации назальной вакциной

Россия. Москва. Пациент во время вакцинации назальной вакциной от коронавируса

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, через какое время потребуется ревакцинация в случае использования назального препарата. По его словам, достаточно проходить процедуру раз в полгода, однако официальных рекомендаций пока нет.

Если вы спросите меня, то я скажу, что ревакцинироваться назальной вакциной лучше раз в шесть месяцев. Что касается официальных рекомендаций, то по ним решение принимает группа экспертов, — сказал Гинцбург в интервью ТАСС.

Однако, по мнению учёного, ревакцинироваться от коронавируса не стоит позднее этого срока. Более точные данные и официальные рекомендации будут позднее.

Ранее Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса, разработанную Институтом им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Двухкомпанентный препарат требуется вводить с интервалом в три недели. Вакцина предназначена для людей старше 18 лет.

Клинические исследования назальной вакцины от коронавируса центр имени Гамалеи проводит с середины октября 2021 года. По итогам испытаний, Гинцбург заявил, что у добровольцев побочных эффектов не зафиксировано.