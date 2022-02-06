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Гинцбург назвал способ вакцинации от коронавируса детей до шести лет

Гинцбург допустил вакцинацию от коронавируса детей до 6 лет интраназальным препаратом
13:35, 06 февраля 2022
Гинцбург назвал способ вакцинации от коронавируса детей до шести лет Александр Гинцбург Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет может быть использован интраназальный препарат, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Не исключено, что для вакцинации детей с шести месяцев до шести лет мы будем использовать интраназальную вакцину,сказал он.

Ранее сообщалось, что назальную вакцину против коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи, будут применять для ревакцинации после завершения клинических исследований и регистрации. Первую и вторую фазы исследований вакцины на взрослых проведут с привлечением федеральных средств в размере 187,8 млн рублей.

До этого Гинцбург заявил об окончании испытаний назальной вакцины от коронавируса в России в течение двух — двух с половиной месяцев. По его словам, в случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение. Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.

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