Гинцбург назвал условие, при котором возможна вакцинация аллергиков

Руководитель НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная Pfizet м BioNTech вакцина от коронавируса может иметь серьёзное противопоказание.

Он сообщил, что РНК-содержащий препарат может быть неприменим для людей, страдающих аллергическими заболеваниями. По поводу вакцины Pfizer, то да, так как это РНК-содержащий препарат, который вводится в больших количествах непосредственно...