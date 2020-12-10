Гинцбург назвал условие, при котором возможна вакцинация аллергиков

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями, но только не в стадии обострения.
Вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями. Но единственное — не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено, то есть, когда оно непосредственно протекает, — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Гинцбург.
Людям, страдающим аллергическими реакциями, он посоветовал сдать анализ крови на с-реактивный белок и уровень иммуноглобулинов класса Е.
Если эти два показателя находятся в норме, то можно и нужно вакцинироваться людям с аллергическими заболеваниями, — отметил Гинцбург.
Как писал NEWS.ru, Гинцбург считает, что уничтожить новый коронавирус невозможно, зато благодаря вакцинации есть все предпосылки к ноябрю следующего года сделать ситуацию с COVID-19 в России управляемой. По его словам, порядка 70% населения РФ должно быть провакцинировано вакциной «Спутник V». И только после этого можно будет «научно обоснованно говорить, думать и считать, что действительно данный процесс находится под контролем».