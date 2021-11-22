Гинцбург назвал сроки выпуска вакцины от «дельта»-штамма COVID-19

В случае необходимости в России можно достаточно быстро наладить производство вакцины, модифицированной под штамм «дельта» коронавируса. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам учёного, внедрение в производство такой вакцины может произойти «достаточно быстро».

Внедрение не будет тяжёлым, потому что сейчас производственники уже хорошо знают все нюансы и, я бы сказал, все те узкие места, которые надо видоизменять, чтобы получить максимальную продукцию, — сказал Гинцбург.

Ранее заместитель главы центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал, что ими разработаны модификации вакцины от различных штаммов, включая «дельту». Эти наработки могут быть использованы уже в ходе клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о желании принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса.