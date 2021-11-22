Гинцбург назвал сроки выпуска вакцины от «дельта»-штамма COVID-19
Глава Центра имени Гамелеи Александр Гинцбург назвал сроки выпуска вакцины под штамм «дельта» COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:48, 23 ноября 2021
Александр ГинцбургФото: РИА Новости
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В случае необходимости в России можно достаточно быстро наладить производство вакцины, модифицированной под штамм «дельта» коронавируса. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам учёного, внедрение в производство такой вакцины может произойти «достаточно быстро».
Внедрение не будет тяжёлым, потому что сейчас производственники уже хорошо знают все нюансы и, я бы сказал, все те узкие места, которые надо видоизменять, чтобы получить максимальную продукцию, — сказал Гинцбург.
Ранее заместитель главы центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов рассказал, что ими разработаны модификации вакцины от различных штаммов, включая «дельту». Эти наработки могут быть использованы уже в ходе клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о желании принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса.