Назван срок сохранения иммунитета после прививки «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/a71e3f34-b3df-11eb-82d2-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Срок сохранения клеточного иммунитета к COVID-19 у привитых российской вакциной «Спутник V» может сохраняться по меньшей мере в течение двух лет. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

У нас есть большая уверенность, что два года точно будет защита, — цитирует его агентство.

Эксперт отметил, что необходимо провести официальное исследование срока иммунитета у привитых и внести его результаты в регистрационное удостоверение вакцины. Это позволит государству сэкономить большие средства.

По словам Гинцбурга, если будет доказано, что «Спутник V» защищает от коронавируса гораздо дольше зарубежных вакцин, то это будут несоизмеримые по качеству продукты. Кроме того, он призвал начать испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях.

«Спутник V» — первая отечественная вакцина от коронавируса. В настоящее время она одобрена более чем в 60 странах мира с общей численностью населения свыше трёх миллиардов человек.

Ранее сообщалось, что глава ООН Антониу Гутерриш призвал Всемирную организацию здравоохранения признать, что «Спутник V» играет одну из ключевых ролей в прививочной кампании от коронавируса в мире, и одобрить препарат. Он также порекомендовал сотрудникам ООН привиться «Спутником V» в тех странах, где одна вакцина.