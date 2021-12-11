Гинцбург назвал сроки проверки «Спутника V» против «омикрона»

Эффективность российской вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон» проверят в течение десяти дней. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

Я думаю, что 10 дней хватит, чтобы проверить эффективность, — сказал учёный.

Ранее Гинцбург рассказал о том, что учёные центра Гамалеи получили образец «омикрон»-штамма от заразившихся российских туристов, которые вернулись из ЮАР.

Кроме того, он сообщил, что в центре собрали конструкцию вакцины против штамма «омикрон». При этом Гинцбург сказал, что оснований менять вакцину в настоящий момент нет.