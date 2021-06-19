Гинцбург назвал «Спутник V» эффективным от всех штаммов COVID

https://static.news.ru/photo/703525fc-d1b5-11eb-be91-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способна защитить от всех известных разновидностей инфекции. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Антитела, которые получаются в результате использования «Спутника V», защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом, — сказал он.

Эксперт также отметил, что индийский штамм является более агрессивной разновидностью коронавируса. Он сокращает время перехода от лёгкой форме заболевания к тяжёлой и, соответственно, период возможной выработки организмом собственных антител.

Гинцбург добавил, что те, кто отказывается от вакцинации, играют в «русскую рулетку» с COVID. Вероятность проиграть составляет до 10%.

Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России выявлено 17,6 тысячи новых случаев заражения. Жертвами инфекции стали 450 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве у почти 90% заразившихся обнаружен индийский штамм коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что этот штамм распространяется быстрее уханьского, что и привело к взрывному росту заболеваемости и госпитализаций.