Гинцбург назвал причину непризнания «Спутника V» в Евросоюзе

Признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах её практического использования. Однако чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и ВОЗ предпочитают не замечать успехов препарата. Об этом в интервью «Вечерней Москве» заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть, — сказал Гинцбург.

Ещё одной причиной непризнания препарата в ЕС он назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие задержки.

Ещё надо учесть, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом, — сказал Гинцбург.

Учёный заключил, что подобные «шероховатости» дают повод при желании придраться к российской вакцине.

Российская вакцина «Спутник V» проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА с начала марта 2021 года. Ранее агентство заявило, что пока не может назвать сроки одобрения российской вакцины на рынке ЕС, поскольку нуждается в дополнительных данных по препарату, которые должен предоставить разработчик.

Ранее стало известно, что в России могут появиться две назальные вакцины, основанные на препарате «Спутник V». Одна из них будет выпускаться в виде спрея, а другая — в виде капель.