Гинцбург назвал основные направления борьбы со штаммом коронавируса

Учёным понятно, как реагировать на изменения штамма вируса COVID-19, работа по этим направлениям ведётся. При этом основным направлением борьбы с вирусом является создание лекарства от коронавируса, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург напомнил , что с нового года начнутся испытания коктейля антител прямого антивирусного действия.

С одной стороны, пытаются делать универсальные вакцины, с другой стороны, пытаются делать универсальные технологии, которые позволяли бы быстро приспосабливать уже существующие вакцины к новым вариантам. Всё это в прогрессе, всё это мы делаем, — отметил глава центра.

Ранее Гинцбург рассказал, что клинические испытания препарата из антител начнутся в январе и продлятся три-четыре месяца. Ещё одно лекарство от коронавируса планируется создать на основе молекулы, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку.

Молекула под названием PDSTP похожа на ремдесивир — одно из немногих одобренных средств против респираторного синдрома, вызванного коронавирусом. Доклинические испытания этого лекарства планируется завершить в апреле — мае 2022 года.