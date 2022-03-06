Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 могут зарегистрировать раньше срока

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальную вакцину против коронавирусной инфекции, разработанную специалистами центра, могут зарегистрировать раньше, чем планировалось. Он уточнил, что Минздрав поставил дедлайн по проведению клинических испытаний до 17 марта, а затем необходимо предоставить отчёт. По результатам этого отчёта будет принято решение о регистрации, сообщает РИА Новости.

Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта​​​, а по результатам отчёта ведомство решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше, — рассказал Гинцбург.

Он добавил, что в настоящее время 104 человека получили назальную вакцину. По его словам, никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев нет.

Врач-отоларинголог Ольга Мальченко ранее заявила, что кашель при «омикроне» возникает из-за раздражения нервных окончаний глотки и гортани. По этой причине она предостерегла людей от лечения недуга муколитическими средствами, вызывающими мокроту. Для лечения такого кашля, по словам врача, назначаются препараты, подавляющие приступы, а также ингаляции. Из-за этого возникает раздражение слизистых оболочек, отметила эксперт. Ещё одним методом лечения являются препараты, которые смягчают и увлажняют слизистую.