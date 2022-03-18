Гинцбург: назальную вакцину от COVID-19 будут использовать как бустер

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет использоваться пока как бустер после вакцинации «Спутником V». Он добавил, что после исследования станет ясно заменит ли инъекционная вакцина интраназальную, сообщает РИА Новости.

Сейчас будем использовать её как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную, — рассказал Гинцбург.

Он отметил, что первые экспериментальные данные показали, что назальная вакцина даёт высокий титр антител.

Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов ранее рассказал, что риск возникновения деменции зависит от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. По его словам, каждый десятый человек старше 65 лет страдает альцгеймерской деменцией.

Он пояснил,что есть генетическая предрасположенность к деменции. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12-15 раз повышается риск болезни Альцгеймера, уточнил врач.