Гинцбург напомнил, что ни одна вакцина не даст абсолютной защиты от COVID

https://static.news.ru/photo/dd347a5e-3d40-11eb-8dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ни одна вакцина в мире не способна дать стопроцентную защиту организма от коронавирусной инфекции, заявил руководитель НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует, — сказал он в документальном фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Ранее Гинцбург отмечал, что российская вакцина «Спутник V», вероятно, будет защищать от вируса около двух лет, тогда как Pfizer — четыре или пять месяцев. Это связано с тем, что российский препарат сделан на той же платформе, что и вакцина против Эболы.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города не планируют ужесточать меры по сдерживанию заболевания, пока система здравоохранения справляется с потоком пациентов. Также он подчеркнул, что методы борьбы Китая с COVID-19, на его взгляд, эффективны, но не применимы для российских реалий.

За последние сутки в России выявили 28 080 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заболели 2 653 928 человек, из которых 2 106 235 уже вылечились. За последние сутки в России выздоровели 20 277 пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Жертвами пандемии с начала года стал 46 941 россиянин, это число за сутки выросло на 488 человек.