Гинцбург допустил возможность вакцинации от коронавируса детей с 3-4 лет

Прививать детей российской вакциной «Спутник V» можно будет с четырёхлетнего возраста. Об этом сообщил глава центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании у президента по вопросам вакцинации против COVID-19.

По словам специалиста, точный возраст, с которого можно вакцинировать детей, сейчас определяют педиатры, однако начинать следует с подростков от 12-13 до 17 лет. Следующая группа — это дети в возрасте от восьми лет.

Дальше я затрудняюсь это прогнозировать, наверное, три-четыре года. И возможно, мы опустимся на более низкую возрастную группу, — отметил глава центра.

Ранее стало известно, что специалисты центра Гамалеи в текущем году планируют провести клинические испытания «Спутника V» в виде капель в нос. По мнению Гинцбурга, это «очень щадящая и удобная форма вакцинации детей», особенно детей маленького возраста. Он также подчеркнул, что вопрос детской вакцинации должен быть решён уже в этом году.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что вакцины от коронавируса российского производства, несмотря на «умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы», оказались востребованы в мире. По словам главы государства, разрешение на применение российских препаратов выдали регуляторы 55 государств. Путин в ходе совещания по вакцинации населения подчеркнул, что российские вакцины абсолютно безопасны и надёжны. Кроме того, 23 марта она сам намерен сделать себе прививку от коронавирусной инфекции.