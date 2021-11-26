Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций

В будущем в России возможна разработка новых вакцин в назальной форме от заболеваний, при которых важно создать защиту на уровне слизистой оболочки. Однако существуют объективные сложности по определению эффективности подобной вакцинации. Об этом заявил в интервью ТАСС директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Для тех вакцин, для которых мукозальный иммунитет принципиально важен, это совершенно не исключено. Это очень перспективно. Пока что развитие всех вакцин в назальной форме сдерживается тем, что трудно определить эффективность вакцинации по какому-то маркеру. Только эпидемиологический может быть маркер, а его можно получать не один год, — объяснил учёный.

Он также добавил, что вакцины, которые используются инъекционно, позволяют измерить титр антител, так можно понять, эффективен препарат или нет.

У назальной вакцины в настоящее время это трудно сделать, — сказал Гинцбург.

По его словам, одной из задач клинического исследования станет разработка методов определения антител после применения назальной вакцины.

Разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины против коронавируса в форме назального спрея было выдано центру Гамалеи Минздравом в октябре.

По словам Гинцбурга, эта вакцина не отменяет необходимости прививаться от коронавируса, но создаёт ещё один барьер на пути инфекции.

Ранее советник Минздрава ЮАР Ян Санне заявил, что вакцины от COVID-19 способны эффективно бороться и против нового штамма «омикрон». Согласно проанализированным данным, 75% госпитализированных с этим штаммом не были вакцинированы.