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Гинцбург: даже у привитых трижды нет претензий к побочкам «Спутника V»

06:52, 01 ноября 2021
Гинцбург: даже у привитых трижды нет претензий к побочкам «Спутника V» Фото: sputnikvaccine.com
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что у тех, кто даже трижды ревакцинировался, никаких нареканий по поводу побочных действий «Спутника V» нет.

Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет, — рассказал Гинцбург.

При этом известно, что Минздрав рекомендовал использовать версию «Спутник Лайт» только для ревакцинации. Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Ранее Гинцбург заявил, что для вакцинации от коронавируса несовершеннолетних детей концентрация «Спутника V» будет уменьшена в несколько раз. По его словам, для подростков дозу препарата уменьшат в пять раз, а для детей младшего возраста — в 10 раз.

Он добавил, что вакцину от коронавируса пациентам в возрасте 12–17 лет также будут вводить дважды. Как сообщалось, власти выделили более 100 млн рублей для третьей фазы исследования «Спутника V» на подростках.

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