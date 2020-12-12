Гинцбург: безопасность «Спутника V» доказана

https://static.news.ru/photo/3ad90832-3cb5-11eb-82ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Безопасность российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» доказана лучше, чем у зарубежных препаратов. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Доказательные базы безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» превышают все другие вакцинные препараты, потому что за ними не стоит многолетняя технология создания данных вакцинных препаратов, — отметил Гинцбург в эфире «Соловьёв Live».

Гинцбург также сообщил, что «Спутник V», возможно, будет защищать от коронавируса в течение двух лет, тогда как Pfizer — около 4–5 месяцев.

Он сопоставил платформы, на основе которых были созданы две вакцины. Российская вакцина «Спутник V», по его словам, была создана на той же платформе, что и вакцина против Эболы.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее NEWS.ru писал, что в Казахстане планируют построить завод для производства российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-саммита ОДКБ. По словам министра здравоохранения страны Алексея Цоя, в настоящее время республика ищет производственную площадку для выпуска препарата.