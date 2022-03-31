Гинцбург анонсировал исследования «Спутника М» для детей 6-11 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6-11 лет будут проходить в Москве. По его словам, они начнутся в конце следующей недели. Отмечается, что в испытаниях примут участие несколько столичных клиник, сообщает РИА Новости.

Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках. Через неделю начнётся работа, в конце следующей недели начнут прививать, — рассказал Гинцбург​​​.

Эксперт уточнил, что данные исследования будут проводиться по той же схеме, что и аналогичные исследования вакцины для подростков.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее заявил, что в редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свертываемости крови. По его словам, при возникновении тромбоцитопении (снижении количества тромбоцитов в крови) из-за реакции организма на вирус развивается гиперкоагуляция, которая приводит к тромбозам.

Эксперт при этом подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19. Он добавил, что этот процесс считается ключевым в развитии тромбозов после вакцинации аденовирусными векторными антиковидными вакцинами.