Гинцбург анонсировал исследования «Спутника М» для детей 6-11 лет
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:40, 01 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследования вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей 6-11 лет будут проходить в Москве. По его словам, они начнутся в конце следующей недели. Отмечается, что в испытаниях примут участие несколько столичных клиник, сообщает РИА Новости.
Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках. Через неделю начнётся работа, в конце следующей недели начнут прививать, — рассказал Гинцбург.
Эксперт уточнил, что данные исследования будут проводиться по той же схеме, что и аналогичные исследования вакцины для подростков.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее заявил, что в редких случаях при коронавирусе тромбоз может возникнуть при снижении свертываемости крови. По его словам, при возникновении тромбоцитопении (снижении количества тромбоцитов в крови) из-за реакции организма на вирус развивается гиперкоагуляция, которая приводит к тромбозам.
Эксперт при этом подчеркнул, что это не основной механизм развития тромбозов при COVID-19. Он добавил, что этот процесс считается ключевым в развитии тромбозов после вакцинации аденовирусными векторными антиковидными вакцинами.