В Липецке начала действовать система QR-кодов

Обязательная система QR-кодов начала действовать в Липецке из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Как сообщила мэрия города, они будут необходимы при посещении торговых центров, непродовольственных магазинов, предприятий общепита, саун и бань, бассейнов, спортивных и фитнес-центров, учреждений культуры, в том числе кинотеатров.

Сегодня, 25 октября, в Липецке, начала действовать обязательная система QR-кодов... Жители и гости города могут попасть в ряд заведений и организаций только при наличии у них QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса либо справки о медотводе или перенесённом не позднее чем полгода назад COVID-19, — говорится в сообщении.

Отмечается, что любой из этих документов необходимо предъявить в бумажном или электронном виде вместе с паспортом.

Нововведение коснулось торговых центров, непродовольственных магазинов, предприятий общепита, объектов бьюти-индустрии, саун и бань, бассейнов, спортивных и фитнес-центров, учреждений культуры, в том числе кинотеатров. Посещение спортивных мероприятий в закрытых помещениях также возможно по QR-коду и при условии заполнения объекта не более чем на 70%.

Дети до 18 лет смогут попасть в торговые центры только в сопровождении родителей или иных законных представителей при наличии у взрослых QR-кода о прохождении вакцинации или справки о медотводе либо перенесённом COVID-19 меньше шести месяцев назад.

При этом власти Липецкой области решили не вводить «очень жёсткие» ограничения на период объявленных в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, но заявили, что посещение ряда мест будет возможно только по QR-кодам.

Ранее власти Липецкой области решили выплачивать медработникам по 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID-19. На это они выделят 98,8 млн рублей, половина из которых будет обеспечена средствами федерального бюджета, ещё половина — средствами областной казны.