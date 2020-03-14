https://static.news.ru/photo/f6affb20-66db-11ea-89c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: DmitryVilunos /CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Руководство гимназии № 1508 в московском районе Измайлово перевело детей на дистанционное обучение. Коронавирусную инфекцию заподозрили у одного из учеников.

Для профилактики решено закрыть школьное здание <...> на карантин с 16 марта на две недели, — сообщается на сайте гимназии.

В образовательном учреждении добавили, что здание дезинфицировали и провели другие противоэпидемические мероприятия. До каникул дети проучатся дистанционно.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте стала пандемией. Чтобы остановить вирус, десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.