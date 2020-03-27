https://static.news.ru/photo/47ca30a0-7034-11ea-ad42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Автоинспекторы начнут проверять здоровье выпускников автошкол, приходящих на экзамены по вождению. Сотрудники ГИБДД отправят домой граждан с повышенной температурой.

Госавтоинспекция отреагировала на распространение коронавируса в России. Вместе с автошколами ведомство решило сократить как количество допущенных к экзаменам учебных групп, так и число обучающихся в каждой.

Кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания [коронавирусом] к экзаменам допускаться не будут, — цитирует заявление ведомства «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Госавтоинспекция скорректирует графики выпускных экзаменов в автошколах из-за распространения коронавирусной инфекции. Число заражённых в стране 27 марта превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациента с COVID-19.