Гештальт-терапевт Молева дала советы по борьбе с тревожностью

Чтобы побороть тревожность, людям стоит руководствоваться правилом «влияй на то, на что можешь», считает гештальт-терапевт Алёна Молева. Она отметила, что механизм тревожности в организме человека заложен для того, чтобы уберечь его от потенциальной опасности, пишет «Москва 24».

Хорошо, когда проблема ясна и понятно, как действовать. Страшно потерять работу — ищешь новую или делаешь всё возможное, чтобы остаться на старой, — пояснила Молева.

Однако при психологических проблемах тревога возникает даже в тех случаях, когда на ситуацию повлиять никак нельзя. Она порекомендовала тревожным людям определить для себя те зоны, за которые они могут отвечать и которые могут контролировать. Также Молева посоветовала ставить себе простые цели на каждый день и следить за их выполнением. По словам гештальт-терапевта, тревожным людям также стоит соблюдать информационную гигиену и заниматься физической нагрузкой, чтобы снять стресс.

Ранее психолог Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru рассказала, что повышенная напряжённость, возникающая в обществе во время политических конфликтов, может вызвать беспокойство в рабочем коллективе и оказать влияние как на сотрудников, так и на всю организацию в целом. Специалист считает, что в этом году к базовому уровню тревоги, который уже повысился из-за последствий коронавируса, добавляется политическая тревога.