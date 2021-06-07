Геронтолог назвал главные правила долголетия

https://static.news.ru/photo/4966c85a-c79b-11eb-81b5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный геронтолог Санкт-Петербурга Владимир Хавинсон считает, что на продолжительность жизни влияет только 30% генетики, а 50% зависит от образа жизни человека и его привычек. Специалист назвал пять золотых правил, которых следует придерживаться, чтобы надолго сохранить молодость, пишут «Народные новости».

В первую очередь необходимо соблюдать режим дня. Днём работать, ночью спать — особенно с 12 до 3 ночи, именно в это время вырабатывается мелатонин, который регулирует всю эндокринную систему.

Также, по словам специалиста, правильное и сбалансированное питание сокращает риски тяжёлых заболеваний и нагрузку как на пищеварительную систему, так и на организм в целом. Кроме того, каждый день нужно проходить не менее пяти тысяч шагов.

Врач настоятельно рекомендует ежегодно проходить диспансеризацию, чтобы вовремя выявить нарушения в организме и предотвратить серьёзные заболевания.

Четвёртый пункт — это обязательная ежегодная диспансеризация: определение уровня холестерина, сахара, УЗИ, кардиограмма, чтобы найти ранние признаки какого-либо наступающего заболевания, — пояснил Хавинсон.

Геронтолог также советует принимать витамины, антиоксиданты, микроэлементы и пептидные биорегуляторы. Последние восстанавливают метаболизм клеток и дают отсрочку процессам старения.

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