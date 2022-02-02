Гериатр рассказала об опасных симптомах при ОРВИ у пожилых людей

Такие симптомы, как патологическое желание спать, спутанность сознания, отсутствие аппетита, резко возникшая слабость, появившиеся на фоне ОРВИ у людей старше 70 лет, являются основанием для обращения к врачу. Такое мнение выразил внештатный специалист-гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина в беседе с РИА Новости.

Если температура тела не превышает 38 градусов, нет одышки, то есть показатель не больше 20–22 вздохов в минуту, нормальная оксигенация, пульс не высокий и не низкий, если нет дополнительных необычных симптомов у пациента — головная боль, боль за грудиной, нестабильный уровень артериального давления, нестабильный показатель уровня сахара крови, — то поводов для беспокойства нет. Но если у пациента старше 70 лет появляется патологическая сонливость, спутанность сознания, отказ от питания, резкая слабость, человек перестает за собой ухаживать, двигаться, он упал — это повод для серьезного беспокойства, — пояснила Рунихина.

Как отметила гериатр, большинство людей в таком возрасте уже имеют различные заболевания, обычно это сахарный диабет, гипертония, ожирение, а также хронические заболевания бронхолёгочной системы. Во время даже лёгкого течения заболевания коронавирусом может быть спровоцировано обострение основного заболевания.

По словам Рунихиной, в ситуациях, которые не вызывают беспокойства, можно ограничиться дистанционной аудиоконсультацией или посетить дежурного врача без записи в любой поликлинике.

Ранее невролог Семён Прокопенко сообщил, что в остром периоде коронавирусной инфекции или после неё у пациента может случиться инсульт из-за повышенного риска образования тромбов. Риск инсульта может вырасти, если человек будет принимать антикоагулянты после COVID-19. Ишемический инфаркт, при котором закупоривается сосуд, грозит пожилым людям, риск инсульта у пенсионеров возрастает, если те страдают хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом или атеросклерозом.