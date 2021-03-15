Гериатр рассказала о влиянии коронавируса на старение

https://static.news.ru/photo/39f39130-858f-11eb-af12-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Течение коронавирусной инфекции с возрастом может становится тяжелее, сама болезнь предположительно запускает процессы старения. Об этом журналистам рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва.

Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации, — цитирует РИА Новости специалиста.

Ткачёва добавила, что кроме основных симптомов болезни — лихорадки, кашля и одышки, пациенты в возрасте могут также столкнуться с делирием (психическое расстройство), который необходимо включить в список симптомов, оцениваемых при первичном осмотре и госпитализации.

Как сообщал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников объяснил обязательность вакцинации от коронавируса, в первую очередь, для пожилых. По его мнению, это позволит обезопасить от заболевания молодых.