В Минздраве рассказали, как пожилым восстановиться после «омикрона»

Пожилым людям, которые заразились «омикрон»-штаммом коронавируса, после исцеления стоит чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную пищу, чтобы исключить атрофию мышц, считает главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва. Она подчеркнула, что у пациентов в возрасте нередко после COVID-19 пропадают обоняние и вкус, что может привести к потере аппетита, пишет «Москва 24».

Недостаточное питание — это недостаточное потребление белка в пищу. Это атрофия мышц. И это очень плохо потом скажется на физической активности. Поэтому надо стараться есть то, что вкусно, — заявила Ткачёва.

При этом она добавила, что исключение составляют легкоусвояемые углеводы: например, лимонад и конфеты. Их потребление пенсионерам стоит ограничить, чтобы минимизировать риски появления сахарного диабета. Также для восстановления после COVID-19 стоит уделить время физической активности. Ткачёва считает, что пенсионерам нужно проводить не менее 40 минут в день на улице, а дома выполнять комплекс предписанных врачом упражнений.

Ранее гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявила, что такие симптомы, как патологическое желание спать, спутанность сознания, отсутствие аппетита, резко возникшая слабость, появившиеся на фоне ОРВИ у людей старше 70 лет, являются основанием для обращения к врачу. По словам Рунихиной, в ситуациях, которые не вызывают беспокойства, можно ограничиться дистанционной аудиоконсультацией или посетить дежурного врача без записи в любой поликлинике.