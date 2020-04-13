Генпрокуратура проверит массовое заражение коронавирусом в больнице Уфы

Генпрокуратура взяла на контроль ход проверки по массовому заражению коронавирусной инфекцией в республиканской больнице Уфы. Там диагноз COVID-19 подтвердился у 52 пациентов. Медучреждение закрыто на карантин.
Прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер, говорится в сообщении ведомства.
На данный момент в больнице лечение проходят около 700 пациентов. Примерно такое же количество медицинских сотрудников в условиях изоляции продолжают работать в клинике. В целом в Башкортостане заражение COVID-19 подтверждено в 107 случаях.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек. В стране действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля.
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