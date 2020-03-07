https://static.news.ru/photo/6b0449e4-605c-11ea-b392-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дипмиссия Франции в Москве рекомендует своим гражданам отложить поездки в Россию. Это связано с мерами по борьбе с коронавирусом, к которым прибегают в столице.

Что касается французских граждан, планирующих временные поездки в Россию в деловых или туристических целях: мы настоятельно рекомендуем отложить поездку. В противном случае прибывающие могут быть подвергнуты обязательному 14-дневному карантину, введённому властями города, — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своём возвращении в РФ. Кроме того, все прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней.

Эпидемия началась в КНР в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 102 тысячи человек. От болезни умерли 3,4 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 57 тысячам.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. По её мнению, это происходит из-за того, что российские власти гораздо больше боятся паники, чем вируса. В качестве одного из аргументов Собчак отметила, что число заражённых в европейских странах идёт на сотни и даже тысячи. При этом в России, непосредственно граничащей с Китаем, тех, у кого выявили коронавирус, можно пересчитать по пальцам, писал NEWS.ru.