Заразившийся «омикроном» генетик рассказал, как переносит заболевание

Коронавирус изменился и научился обходить защиту, которую даёт вакцина. Однако заболевание даже у частично устойчивых пациентов протекает менее тяжело. В то же время заражение «омикрон»-штаммом не является альтернативой вакцине, так считать — полное безумие, заявил в интервью Lenta.ru заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и в Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

Генетик заразился «омикроном» несколько дней назад и описал симптомы, которыми сопровождается заболевание. По его словам, до этого он прививался «Спутником V» и Pfizer. Северинов уже несколько дней испытывает боли в суставах, мышцах и горле, поэтому говорить о лёгком течении заболевания не приходится.

По словам генетика, на сегодняшний день большое количество людей либо привилось, либо переболело COVID-19, что даёт определённый уровень защиты от инфекции.

Другими словами, возможно, не вирус стал мягче, а мы стали более иммунными, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что жители Японии, Австралии и других стран, почти победивших COVID-19, более дисциплинированно и серьёзно относятся к санитарно-эпидемиологическим требованиям, чем в РФ. Так, благодаря соблюдению мер против коронавируса смертность в Новой Зеландии стала даже ниже, чем до пандемии, а сама инфекция не распространилась в стране.

В России же из-за её географического положения и отношения населения к санитарным требованиям волны COVID-19 были более продолжительными, чем в других государствах, а уровень заболеваемости после прохождения пиков был стабильно высоким.

Опыт Новой Зеландии, Японии, Австралии или Израиля — стран с дисциплинированным населением и правительством, готовым идти на жёсткие меры, — показывает, что количество заражений и смертей можно свести к минимуму. Правда, этим странам очевидно помогает их география, — заявил Северинов.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется к середине 2022 года. По его мнению, летом резко уменьшится летальность от COVID-19, а «управляемость» эпидемического процесса заметно увеличится. Люди станут легче переносить коронавирус, число госпитализаций сократится.

В России коллективный иммунитет к инфекции достигнет высоких показателей в мае или июне, добавил эксперт.