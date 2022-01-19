Генетик рассказал об опасной разновидности «омикрона»
Генетик Прусс: разновидность «омикрона» BA.2 может продлить следующую волну коронавируса
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:54, 19 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Штамм коронавируса BA.2 формально считается разновидностью «омикрона», однако этот подвид инфекции может существенно продлить следующую волну коронавируса, заявил генетик Дмитрий Прусс. По его словам, сейчас эта разновидность «омикрона» уже доминирует в Дании, Швеции, Индии и на Филиппинах, пишет Lenta.ru.
Массовое распространение BA.2 началось только в последние дни, ясности с этим штаммом меньше. В Дании, где BA.2 уже преобладает, нагрузка на больницы стабилизировалась. Но это совсем не означает безоблачную перспективу. Ведь большинство из нас рассчитывают, что волна «омикрона» закончится спустя считанные недели и всё снова откроется. А BA.2, возможно, удлинит волну, приведёт к повторным заболеваниям и существенно замедлит возврат к норме, — предупредил Прусс.
Он рассказал, что всего месяц назад штамм BA.1, который считается обычным «омикроном», и BA.2 имели общие корни, однако впоследствии стали развиваться различными эволюционными путями. По словам генетика, BA.2 отличается от «омикрона» 20 мутациями, 10 из которых у «омикрона» вообще нет.
Ранее Прусс рассказал, что «омикрон» поражает не лёгкие, а средние дыхательные пути. По его словам, так коронавирус проявляется у людей с тяжёлым течением болезни.