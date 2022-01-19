Генетик рассказал, как «омикрон» атакует дыхательные пути

Новый штамм коронавируса «омикрон» поражает средние дыхательные пути, а не лёгкие, сообщил американский учёный-генетик Дмитрий Прусс изданию Lenta.ru. По его словам, так коронавирус проявляется у людей с тяжёлым течением болезни.

Для «омикрона» больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей. А для «дельты» — более глубинное поражение самих лёгких, альвеол, — сказал Прусс.

Он добавил, что те, у кого болезнь протекает легко или средне, не заметят разницу между штаммами.

Ранее первый случай «омикрон»-штамма коронавируса зарегистрировали в Томской области. Губернатор региона Сергей Жвачкин поручил увеличить объёмы тестирования, предусмотреть возможность расширения количества операторов кол-центров и перевода части сотрудников на дистанционный режим работы, а также организовать постоянный мониторинг цен на соответствующие лекарства в аптеках. Также первые случаи заболевания были выявлены на Кубани и на Ямале.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что за минувшую неделю, с 10 по 16 января прирост выявленных случаев заражения коронавирусом составил 20% по сравнению с предыдущими семью днями. Число летальных исходов за тот же срок выросло в мире на 4%.