Генетик раскрыл связь между прививками и генетическими заболеваниями

https://static.news.ru/photo/9b857f14-45dc-11eb-9189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация не является причиной возникновения заболеваний генетического уровня, но может проявить уже имеющиеся проблемы в работе организма. Об этом рассказал директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.

Прививка не может спровоцировать начало наследственных болезней, так как такие заболевания вообще не вызываются внешними факторами. И если у человека есть какая-то генетическая мутация, приводящая к заболеванию, то это заболевание всё равно разовьётся. О случаях, чтобы дебют заболевания был следствием прививки, я не слышал, — пояснил Ильинский в эфире «Радио 1».

Однако, продолжил эксперт, если сделать прививку вопреки противопоказаниям, то течение генетического недуга может ухудшиться. Дело в том, что каждая вакцина вызывает иммунный ответ и если у пациента есть какое-либо аутоиммунное заболевание на ранней стадии, то активизированный вакциной иммунитет приведёт к утяжелению болезни. При этом практически все прививки противопоказаны при наличии аутоиммунного заболевания.

К сожалению, люди далеко не всегда знают, что у них есть такое заболевание, поэтому иногда впервые сталкиваются с ним как раз после вакцинации. Но нужно понимать, что связь не в том, что человек был здоров, а заболел из-за прививки, а в том, что нарушение уже было, а прививка эту ситуацию ухудшила, — объяснил генетик.

Кроме того, иммунитет, сформированный с помощью прививок и перенесённых болезней, не наследуется, так как является приобретённым. Как пояснил Ильинский, иммунитет формируется, давая ответ на вызовы, с которыми человек сталкивается всю жизнь. Однако свойства эти в ДНК не закодированы и не передадутся нашим детям.

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