Генетик прокомментировала сообщения о новой смертельной болезни

Синдром, которому учёные дали название VEXAS, и поражает только мужчин, не является глобальной угрозой. Об этом сообщила профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова.
Эксперт пояснила, что он возникает только в результате редкой соматической мутации одного из генов.
VEXAS — просто интересный случай, не так часто встречающийся, —
сказалаАзова порталу URA.RU.
По её словам, число людей с такой мутацией очень немного, судя по масштабам инфекции. До этого учёные рассказали, что новый синдром приводит к смерти в 40% случаев.
У пациентов, которые страдают этим аутовоспалительным заболеванием, первыми симптомами являются лихорадка. Затем она переходит в воспалительный процесс в хрящевой и лёгочной тканях, объяснила эксперт.
Как писал NEWS.ru, учёные предупредилио новом варианте коронавируса в Европе. Этот вид появился в Испании в начале лета и быстро распространился.