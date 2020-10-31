Генетик прокомментировала сообщения о новой смертельной болезни

https://static.news.ru/photo/18e254b2-1c31-11eb-8ae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синдром, которому учёные дали название VEXAS, и поражает только мужчин, не является глобальной угрозой. Об этом сообщила профессор кафедры биологии и общей генетики РУДН Мадина Азова.

Эксперт пояснила, что он возникает только в результате редкой соматической мутации одного из генов.

VEXAS — просто интересный случай, не так часто встречающийся, — сказала Азова порталу URA.RU.

По её словам, число людей с такой мутацией очень немного, судя по масштабам инфекции. До этого учёные рассказали, что новый синдром приводит к смерти в 40% случаев.

У пациентов, которые страдают этим аутовоспалительным заболеванием, первыми симптомами являются лихорадка. Затем она переходит в воспалительный процесс в хрящевой и лёгочной тканях, объяснила эксперт.

Как писал NEWS.ru, учёные предупредилио новом варианте коронавируса в Европе. Этот вид появился в Испании в начале лета и быстро распространился.