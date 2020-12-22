Генетик объяснил повышенную заразность британского штамма коронавируса

Заражённые новым штаммом коронавируса люди выделяют в окружающее пространство больше вируса, так как у них выше вирусная нагрузка именно в верхних, а не нижних дыхательных путях, объяснил генетик, научно-медицинский просветитель Валерий Ильинский.
Врач подчеркнул, что нет точных доказательств, озвученных британскими исследователями, цифр о заразности нового штамма вируса. Ранее в Великобритании подсчитали, что он заразнее на 71%. Тем не менее существуют научные данные, свидетельствующие о повышенной вирусной нагрузке в верхних дыхательных путях инфицированных новым штаммом,
У пациентов брали смывы из ротоглотки и носоглотки, и концентрация вирусных частиц на слизистых была ощутимо выше среднего уровня. Это значит, что при кашле, чихании, разговоре да и просто при выдыхании воздуха такие больные выделяют больше вируса. Соответственно, они более заразны, — отметил Ильинский.
В то же время нет данных, позволяющих утверждать, что риск тяжёлых осложнений у заражённых новым штаммом выше, так как такие состояния связаны с проникновением инфекции в нижние дыхательные пути, а этого у обследованных пациентов не выявлено. Однако пока нельзя дать гарантии, что британский штамм более «безобидный», добавил специалист.
Резюмируя, генетик подчеркнул, что закрытие границ с Великобританией в текущей ситуации является совершенно оправданным шагом.
Распространение нового штамма повышает и без того огромную нагрузку на системы здравоохранения государств. Даже если на практике увеличение заразности окажется относительно небольшим, при нынешних масштабах заболеваемости любая капля может стать критичной, — объяснил врач.
Новый штамм коронавируса обнаружили учёные в Великобритании. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.
С 22 декабря Россия также приостановила авиасообщение с Великобританией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ограничение будет действовать в течение недели, сообщал NEWS.ru.