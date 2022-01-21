Генетик: антитела после «омикрона» слабо защищают от «дельты»

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что антитела, выработанные при заражении «омикроном», слабо защищают от «дельта»-штамма коронавируса. В своих выводах он сослался на одно из исследование учёных, пишет ТАСС.

Согласно научному труду, иммунитет после перенесённого «омикрона» плохо работает на защиту от «дельта»-штамма. В то же время исследователи установили, что антитела после «дельты» немного защищают от «омикрона». Тем не менее в большинстве случаев антитела к одной мутации не означают полной защиты организма от коронавируса.

Это говорит о том, что «омикрон» не станет спасением и концом пандемии, — уточнил Исаев.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в случае заражения штаммом «омикрон» коронавирусная инфекция может проявляться как единичными симптомами, так и целым комплексом. По его словам, если у человека одновременно наблюдается насморк, головная и боль в горле, осиплость, расстройство стула, это является практически стопроцентным доказательством того, что у больного будет выявлен «омикрон»-штамм COVID-19.