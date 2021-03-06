Гематолог рассказала, кто менее подвержен болезням сердца

https://static.news.ru/photo/75fb101a-7f6b-11eb-9f0f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваниям сердечно-сосудистой системы менее всего подвержены люди с I группой крови. Об этом рассказала врач-гематолог Юлия Ненашева.

В крови у таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свёртывания и факторов Виллебранда, — отметила эксперт в интервью Пятому каналу.

Ненашева добавила, что у людей с этой группой крови при воздействии определённых триггеров меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта.

Однако при этом у женщин с этой группой крови меньше шансов забеременеть. Кроме того, последние исследования показали, что женщины с III группой крови реже других испытывают сложности с зачатием.

Как писал NEWS.ru, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, важно соблюдать определённый рацион питания, а не только отказаться от каких-то отдельных продуктов. Об этом напомнила врач-диетолог Лидия Ионова.

По словам специалиста, для предотвращения болезней сердца нужно снизить потребление животных жиров, уменьшить количество потребления красного мяса до двух раз в неделю, а также исключить переработанное мясо — колбасы, ветчину, сардельки.

Одновременно с этим в рационе следует увеличить количество овощей, также ежедневно в умеренных количествах нужно употреблять фрукты.