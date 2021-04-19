Гематолог рассказал о противопоказаниях при сдаче крови

https://static.news.ru/photo/a56ab0c6-a1a3-11eb-b16f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кровь безопасно сдавать не более трёх раз за год, заявил гематолог Центра изучения печени РУДН, профессор, доктор медицинских наук Николай Стуклов. По его словам, более частое донорство повышает риск развития анемии.

Специалист в разговоре с «Москвой 24» отметил , что противопоказано становиться донорами женщинам, поскольку они имеют физиологическую кровопотерю. За год выходит до одного литра крови, что можно сравнить с 2–3 донорскими кровоотдачами.

В нашей стране минимум 70% женщин живут с дефицитом железа. При сдаче крови человек его теряет. Поэтому любая кровопотеря будет усугублять для женщин эту историю. А женщине ещё быть беременной, кормить ребёнка, — подчеркнул Стуклов.

Эксперт добавил, что детям также следует избегать донорства, поскольку стандартная кровоотдача в 400 миллилитров может оказать на них негативный эффект. Стуклов напомнил, что к сдаче крови не допускают людей с весом менее 60 кг. Под запретом находятся и люди с любым хроническим заболеванием.

У желающих стать донорами в рационе должна быть мясная пища. Ведь железо всасывается в кровь из мяса. Поэтому вегетарианцы не могут быть донорами, — пояснил гематолог.

Он отметил, что польза от донорства для человека доказана, и люди, сдавшие кровь один раз, в последующем лучше переносят кровопотерю.

Ранее в комплексе социального развития Москвы рассказали, кто чаще всего становится донором плазмы с антителами к COVID-19. В городе открыты восемь донорских пунктов, где выздоровевшие после коронавируса граждане могут сдать плазму для лечения наиболее тяжёлых больных. Почти половина доноров (около 50%) — это жители столицы в возрасте от 26 до 40 лет.