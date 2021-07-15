Гематолог рассказал, какие органы поражает COVID-19

Лёгкие и мозг поражаются коронавирусом в первую очередь. Об этом заявил главный внештатный детский гематолог Минздрава Александр Румянцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Прежде всего страдают два ведущих органа: лёгкие, в которых происходит воздухообмен, поэтому у людей развивается гипоксия, и мозг, — сообщил врач.

Румянцев добавил, что вирус поражает эндотелий сосудов, а кровоснабжение для мозга и лёгких имеет критическое значение. Из-за этого пациенты с ковидом рискуют получить осложнения в виде тромбозов, инсультов и инфарктов.

По его словам, особенно страдает капиллярное русло, в котором происходит газообмен, там происходит обмен между кровью и лимфой. Из-за этого начинаются тромботические осложнения.

Румянцев добавил, что при вакцинации даже после перенесённого заболевания подобных осложнений нет.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что любой человек, у которого нарушились функции внутренних органов после коронавируса, должен иметь право на получение статуса инвалида.